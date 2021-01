Messi risikerer gigant-straf

Lionel Messi risikerer op til 12 spilledages karantæne for sit slag mod en modstander i den spanske Super Cup

Søndag prøvede Lionel Messi noget nyt for Barcelona: Han fik et rødt kort.

Det skete i den spanske Super Cup-finale, hvor Barcelona tabte 3-2 til Athletic Club efter forlænget spilletid.

Det var dog ikke et hvilket som helst rødt kort.

Han fik det for at slå en modstander - endda i det sidste minut af den forlængede spilletid, hvor han efter en nærkamp med Asier Villalibre fik kørt en arm i hovedet på ham.

Om det var med fuldt overlæg eller udslag af en nærkamp er vanskeligt at tolke, men dommer Jesus Gil Manzano stod lige ved siden af situationen, og han beskriver følgende i sin indberetning:

'Lionel Andrés Messi Cuccittini blev udvist med følgende grund: For med voldsom kraft at slå en en modstander med sin arm, mens bolden var i spil, men ikke inden for spilleafstand.'

Det skriver sportsavisen Marca.

Jesus Gil Manzano gav Lionel Messi marchordre for første gang nogensinde i Barcelona. Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters

En sådan indberetning er ikke godt for den vævre argentiner - og FC Barcelona. For den slags voldelige handlinger kræver nemlig en betydelig straf.

Alt afhænger af, hvad præsidenten for den spanske turneringskomite, Carmen Pérez, lægger vægt på.

Vurderer hun, at forseelsen blev udført med aggression, er strafferammen 4-12 spillerunders karantæne.

Vurderes det derimod, at der var tale om en mere hændelig forseelse uden aggressivitet bag, så kan Lionel Messi se frem til mellem en og tre spilledages karantæne.

En længere straf ville være et stort slag for FC Barcelona, der således skal undvære sin bedste spiller og anfører.

Den catalanske kæmpe ligger 'blot' på en tredjeplads i La Liga hele syv point efter Atlético Madrid, men efter at have spillet to kampe flere.

