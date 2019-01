Messi runder formidabel milepæl: Ny Barcelona-rekord

Som den første spiller i historien har Lionel Messi rundet 400 mål i den spanske Primera Division.

Søndag aften scorede argentineren til 2-0 i Barcelonas 3-0-sejr over Eibar. Med sejren genetablerer Barcelona et forspring på fem point ned til Atlético Madrid efter hovedstadsklubbens 1-0-sejr over Levante tidligere søndag.

Som ventet styrede Barcelona stort set hele opgøret mod Eibar, og efter 19 minutter måtte de kæmpende gæster kapitulere for første gang.

Luis Suarez blev spillet fri i dybden, og uruguayaneren drejede bolden i mål med indersiden, selv om han i afslutningsøjeblikket syntes ude af balance.

Barcelona formåede ikke at få sat et punktum før pausen. Flere gange havde Eibar tilløb til gode muligheder, men fik ikke sat bolden ind bag Marc-André ter Stegen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Horisonten viste sig fra sin smukke side på Camp Nou. Det samme gjorde Lionel Messi på banen. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Anderledes effektiv var argentineren Lionel Messi. Syv minutter inde i anden halvleg gjorde han, hvad han ofte gør - afdribler en modstander og sparker bolden i mål med venstrebenet.

Det var hans ligamål nummer 400 i sin ligakamp nummer 435 for Barcelona, som den 31-årige stjerne har repræsenteret i hele sin seniorkarriere.

Cristiano Ronaldo er den næstmest scorende i rækken med 311 mål i 292 kampe, mens Athletic Bilbao-legenden Telmo Zarra er nummer tre med 251 mål i 278 kampe.

Syv minutter efter Messis jubilæumsmål blev 2-0 til 3-0, da Luis Suarez fra en spids vinkel scorede med ydersiden.

Dernæst begyndte Barcelona-spillerne at spare på kræfterne frem mod torsdagens pokalopgør hjemme mod Levante, da Barcelona er tvunget til en sejr efter at have tabt udekampen 1-2.

I ligaen er der mere at juble over. Tidligere søndag tabte Sevilla ude til Athletic Bilbao, hvorfor Atletico Madrid nu ser ud til at være ene om at kunne true FC Barcelona.

