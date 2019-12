Messi sænker Atlético Madrid med sen scoring

Det lignede længe en nulløsning, da Atlético Madrid søndag hjemme tog imod FC Barcelona i Primera Division.

Men som så mange gange før tryllede Lionel Messi tre point ind på Barcelonas konto, da argentineren med en scoring få minutter før slutfløjtet sikrede gæsterne en 1-0-sejr.

Barcelona er nu oppe på førstepladsen i den bedste spanske række. Messi og co. har lige så mange point som Real Madrid, 31, men ligger over madrilenerne i kraft af en bedre målscore.

Atlético Madrid ligger nummer seks med 25 point.

Første halvleg endte, som den startede, med 0-0 på måltavlen. Det var dog ikke, fordi de to hold ikke formåede at spille sig til chancer.

Der var i flere omgange bud efter mål i begge ender, men gode redninger og små marginaler forhindrede hver gang et føringsmål.

Det chancerige kampbillede fortsatte efter pausen, men bolden ville bare ikke ind - blandt andet takket være to velspillende målmænd i form af Atléticos Jan Oblak og Marc-André ter Stegen i den anden ende.

Det virkede, som om at der skulle noget ekstraordinært til for at få bolden forbi de to stærke keepere. Det var Lionel Messi garant for at levere i det 86. minut.

Argentineren trak ind i banen fra højre side, spillede bolden videre til Luis Suarez, der prompte returnerede den til Messi, som med venstrebenet fra kanten af feltet sendte en velplaceret afslutning, der efterlod Oblak chanceløs.

Det efterlod Atlético med få minutter tilbage til at jagte udligningen. Trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke for hovedstadsklubben, der derfor måtte se Barcelona tage sejren.

Se også: Kan slå Messis vilde rekord

Se også: Dansk komet lyner

Se også: Schmeichel og co. overhaler City

Se også: Tilbage på toppen

Se også: Ronaldo og co. dummer sig