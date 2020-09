Messi slår kontra: Bliver i Barcelona

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Sagaen om Lionel Messis flugtplaner fra FC Barcelona har fået et midlertidigt punktum.

Han bliver - men han er rasende på klubbens ledelse.

- Jeg sagde til klubben - og især præsidenten - at jeg ville væk. De har vidst det siden starten af den sidste sæson. De har vidst det i 12 måneder. Men jeg vil blive, for jeg vil ikke indlede en krig i en retssal.

- Sandheden er, at der ikke er nogen plan i klubben. De lapper bare huller, når tingene sker. Jeg vil aldrig starte en krig med mit livs klub. Derfor bliver jeg.

Han fortæller desuden, at præsident Josep Bartomeu havde sagt til ham, at det var op til ham selv, om han ville forlade klubben.

- Han holdt ikke sit ord.

Også sønnerne har været påvirket af cirkusset omkring den verdenskendte fodboldmagiker. Den ældste, Thiago, havde spurgt ham, hvad der foregik.

- Han græd hos mig og sagde ' lad os ikke tage afsted'. Det var virkelig hårdt. Det var forståeligt, for det var noget, der skete for mig. Det var meget svært at træffe beslutningen.

- Da jeg sagde det til min kone og mine børn, var det et brutalt drama. Hele familien græd.

Messi ønsker, at der sker en foryngelse af truppen, men han slår fast, at han vil forsøge at få det bedste ud af sæsonen.

