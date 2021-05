Messi-støvler solgt for vanvidsbeløb

Lionel Messis svedige støvler fra decembers rekordmål er solgt for millionbeløb

Lionel Messi rekorder har sat den ene rekord efter den anden gennem sin karriere for FC Barcelona og Argentina.

Men en af de stærkeste rekorder er titlen som den mest scorende spiller nogensinde for en enkelt klub.

22. december 2020 scorede han sit mål nummer 644 for FC Barcelona i en kamp mod Valladolid, og støvlerne fra den kamp er nu solgt på en online-auktion.

Det var på forhånd forventet, at støvlerne, der har været udstillet i både London og Barcelona, ville kunne indbringe 70.000 pund - svarende til 600.000 kroner, men beløbet endte en del højere.

125.000 pund - svarende til 1.069.500 kroner - blev rekordstøvlerne med navnet Adidas Nemeziz Messi 19.1 solgt for.

Pengene går til arbejdet med kræftramte børn på det lokale hospital Vall d'Hebron i Barcelona.

Sådan ser støvlerne ud - og det er med autograf og svedlugt, og det hele

Her scorer Messi mål nummer 644 for Barcelona - og disse støvler er nu solgt for over en millioner kroner. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Med fire runder igen af årets La Liga ser Lionel Messi ud til igen at blive topscorer. Efter sine to træffere mod Valencia søndag aften har han foreløbig scoret 28 gange i 34 kampe, mens Karim Benzema er nærmeste forfølger med 21 mål.

Den tidligere rekord for flest mål for samme klub var sat af brasilianske Pelé, der scorede 643 mål for Santos.

