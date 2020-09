Messi tilbage - Braithwaite med B-kæden

Martin Braithwaite måtte nøjes med en plads i B-kæden, da FC Barcelona lørdag aften spillede sæsonens første træningskamp.

Barças nye træner, hollandske Ronald Koeman, havde udtaget 25 spillere til testkampen mod Gimnàstic de Tarragona og havde på forhånd annonceret, at han ville skifte hele holdet i pausen.

Barcelona startede med det tunge skyts, men der var også plads til den bare 17-årige Pedri, der er kommet fra Las Palmas.

Lionel Messi fik de første 45 minutter, da Barcelona lørdag aften spillede sæsonens første testkamp. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Mere interessant var det dog, at Lionel Messi var med efter nogle kaotiske uger, hvor han forsøgte at tvinge et skifte igennem.

Men Messi bliver i den kommende sæson, og han kunne se FC Barcelona komme hurtigt foran på Estadi Johan Cruyff.

Ousmane Dembélé gjorde comeback efter en lang skadespause og fik efter fem minutters spil lidt tilfældigt bolden med sig i feltet og prikket den i nettet.

Efter 17 minutters spil blev det 2-0, da Antoine Griezmann slog til fra straffesparkspletten.

Messi fik ikke scoret i testkampen. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Normalt er det en opgave for anfører Messi, men lørdag aften fik franskmanden for første gang i sin Barcelona-tid ansvaret og scorede sikkert.

Gimnàstic de Tarragona fik reduceret inden pausen, men fem minutter inde i anden halvleg var FC Barcelona igen foran med to.

Koeman havde skiftet hele holdet, og hjemvendte Coutinho, der var stærkt spillende, svigtede ikke, da fik ansvaret for at sparke straffespark.

Barça-holdet efter pausen bestod udover Braithwaite og Coutinho af mindre kendte navne som eksempelvis Trinca, Konad og Araujo.

Danske Braithwaite var tæt tidligt i anden halvleg, men kom ikke på tavlen i 3-1-sejren og får middelkarakteren 6 i Barcelona-avisen Sport.

Sportsavisen kalder Braithwaite for motiveret og roser hans indstilling:

'Danskeren kommer altid ud med en fremragende attitude - selv i træningskampe. Han forsøgte at overbevise, men manglede afslutninger'.

Koeman byttede et helt hold i pausen. Foto: Albert Gea

For den tidligere Esbjerg-mand var kampen en mulighed for at overbevise Ronald Koeman om, at han er værd at satse på.

Den hollandske træner har startet oprydningen, og både Vidal og Suárez har fået besked på at finde nye klubber og var derfor slet ikke udtaget.

Heller ikke Rafinha, Wague eller Matheus Fernandes havde hollænderne fundet plads til lørdag aften.

FC Barcelona møder onsdag Girona i en testkamp. Første ligakamp er om to uger mod Villarreal på Camp Nou.

Se også: Liverpool vandt målorgie

Se også: Kyllingen med gåsehud: - Det er sgu vildt!

Se også: McGregor anholdt