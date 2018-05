Messi: Ville være forfærdeligt at se ham spille for Real

Rygterne har længe kørt på, at den spanske storklub Real Madrid er ved at lokke den brasilianske stjerne Neymar fra Paris Saint Germain til den spanske hovedstad, og den slags er Lionel Messi fra den rivaliserende klub, Barcelona, bestemt ikke glad for at høre.



Det fortæller han i et interview med TyC Sports.



- Det vil være forfærdeligt at se Neymar i Real Madrid pga. alt det, som han betyder for Barcelona. Det vil være et stort nederlag for alle fansene, lyder det fra Messi, der sammen med Suarez dannede en farlige fronttrio med brasilianeren.



For at få plads til Neymar i den stjernespækkede Real Madrid-trup, så skulle man angiveligt have planer om at sælge walisiske Gareth Bale.



I PSG har man desuden ansat den tyske træner Thomas Tuchel til at tage over for Unai Emery, ligesomklubbens præsident Nasser Al-Khelaifi har udtalt, at det er 2000 procent sikker, at Neymar bliver i den franske hovedstad.



Neymar skiftede fra Barcelona til PSG i sommertransfervinduet i 2017 for 1,65 milliarder kroner, som slog rekorden som den dyreste handel nogensinde.

