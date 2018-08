Messis bror i kæmpe problemer: Idømt fængselsstraf efter ulykke

Lionel Messi strålede som sædvanligt, fristes man til at sige, da Barcelona lørdag åbnede La Liga med en 3-0-sejr over Alaves.

Men alt er ikke lutter lagkage i familien Messi. I november sidste år blev broren til den argentiske troldmand nemlig anholdt af de argentinske myndigheder efter en mistænkelig bådulykke, hvor politiet i opklaringsarbejdet fandt et våben, som sandsynligvis tilhørte Messis storebror.

Lørdag tog retten stilling til beviserne, og her blev Matias Horacio Messi dømt for netop at være ejer af pistolen. Ifølge det spanske medie El Mundo fik Matias Messi en betinget dom på to år og seks måneder, mens han samtidig har fået strenge ordrer om, at han ikke må forlade landet.

Derudover skal han i samfundstjeneste otte timer hver dag i en måned på fodboldskolen 'Lions' i hjembyen Rosario.

[ADELANTO] Desde la fiscalía que entiende en el caso del choque en lancha de Matías Messi informan que hallaron sangre en la empuñadura del arma encontrada en la embarcación. Amplía @lagomateo #ConTodoAlAire pic.twitter.com/Uf8gS6r0hC — Pulxo 95.1 (@Pulxo951) 4. december 2017

Mistænkelig ulykke

Detaljerne om ulykken er sparsomme, men politiet fandt efterfølgende en sort 380-kaliber pistol med blod på i 36-åriges båd. Den ældste bror i Messi-flokken havde fortalt en sikkerhedsvagt ved en privat bådklub, at han havde skåret sit ansigt efter at have sejlet ind i en sandbanke.

Det var sikkherhedsvagten, der ringede efter myndighederne. Umiddelbart efter ulykken kunne de dog ikke lokalisere Messis bror, som senere dukkede op med, hvad der ifølge ham selv, var sit eget blod i hele hovedet.

Der blev ikke fundet andre personer under efterforskningen, og derfor har sagen ikke været undersøgt som en mulig forbrydelse med andre personer involveret.

- Det kunne ikke fastslås, at han bar våbnet til et ulovlig formål, slog anklager Lucas Altare blandt andet fast under retssagen.

Lionel Messi har selv siddet på anklagebænken under sin skattesag i 2016. Foto: P/Alberto Estevez

Messi og resten af familien sendte efter bådulykken en pressemeddelelse ud, hvor de stemplede oplysningerne om pistolen som falske og fastholdte, at Matias Horacio Messi havde været ude for en ulykke:

- Familien benægter eksistensens af et våben i båden. Det er falske informationer, lød det i pressemeddelelsen.

Det er dog langt fra første gang, at Matias Horacio Messi er på kant med loven. I oktober 2015 stod han i en lignende situation, da han blev tilbageholdt af det argentinske grænsepoliti, der konfiskerede et våben, som han ikke havde tilladelse til at bære.

Den pistolglade Messi blev også udspurgt af politiet i marts tidligere i år, fordi han angiveligt havde trukket sit våben i en diskussion med en anden bilist, skriver El Mundo.

Lionel Messi kan heller ikke frasige sig at have været i politiets søgelys. I 2016 kom det nemlig frem, at superstjernen havde gemt penge i skattely. Sagen endte med, at Lionel Messi og hans far blev idømt 21 måneders fængsel for skattesvig. Dommen blev dog suspenderet, fordi den var på under to år og ingen af dem tidligere havde været dømt.

