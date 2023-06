Messis far bekræfter: Vil tilbage

Spekulationerne omkring Lionel Messis fremtid ændrer sig fra dag til dag, men lige nu peger pilen i én retning, og det er en retur til hjerteklubben FC Barcelona.

Selv om intet er officielt i skrivende stund, så lader Barcelona til at få grønt lys af La Liga til at iværksætte den økonomiske plan, der skal bringe Lionel Messi retur til den klub, han er forbundet tæt med.

Mandag har hans agent og far Jorge Messi holdt møde med Barcelonas præsident Joan Laporta, og det lader til, at der har været en god stemning omkring det møde.

- Leo ønsker at vende tilbage til Barcelona, og jeg vil selv elske at se ham i Barca. Det er helt klart en mulighed at skifte til Barca, siger Messis far ifølge journalisten Toni Juanmartí efter mødet med Laporta.

Der har længe været meldinger om, at Lionel Messi selv foretrækker at vende tilbage til den spanske klub, men hidtil har usikkerheden gået på, om Barcelona har økonomien til det. Den del lader pludselig til ikke at være så usikker igen.

Ifølge mediet Relevo skal FC Barcelona skrabe 186 millioner kroner sammen for at kunne hente Lionel Messi. Det bør være et beløb, som storklubben, hvis de virkelig gør sig umage, bør kunne løse.

Lionel Messi forlod FC Barcelona for et par år siden, da klubbens økonomi kuldsejlede.

