Messis far i Barcelona: - Vanskeligt at blive!

Hvor skal Messi spille i næste sæson? Rygter er der masser af. Video: AP/Reuters/Ritzau Scanpix. Redigering: Peter Breitenstein Hansen

Lionel Messi far og agent, Jorge, er ankommet til Barcelona under stor mediebevågenhed.

Det lykkedes det argentinske medie Deportes Cuatro at vriste få ord ud af Jorge Messi, da han steg ud af en taxa umiddelbart efter ankomsten til Barcelona onsdag morgen.

- Vanskelig, sagde Jorge Messi, da han i lyninterviewet blev spurgt til, hvordan han så på situationen.

Han blev også spurgt, om det ville være vanskeligt for Messi at blive i Barcelona, og svarede kort og præcist ja.

Jorge Messi undslap ikke journalisternes spørgsmål. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

Jorge Messi varetager sønnens karriere og er taget til Barcelona fra Argentina i et forsøg på at forhandle en aftale på plads, der gør, at Messi kan forlade den kriseramte storklub her og nu.

Den 33-årige argentiner har en sæson tilbage af sin kontrakt, men har gjort det meget klart, at han ikke vil fortsætte.

Han er udeblevet fra træningerne i denne uge som et led i den enorme magtkamp, der lige nu udspiller sig i Barcelona.

Messi-lejren henviser til en klausul i kontrakten, der gør det muligt for ham at skifte gratis.

Omvendt siger Barcelona-ledelsen med præsident Josep Maria Bartomeu i spidsen, at fristen udløb 10. juni, og klubben henholder sig derfor til frikøbsklausulen på 5,2 mia. kr.

Det er, som Jorge Messi siger, en vanskelig situation, som han skal forsøge at løse.

Jorge Messi er ifølge det argentinske medie allerede godt i gang med arbejdet på de indre linjer, og han skal onsdag mødes med klubben for drøfte den penible situation.

Jorge Messi afviste at skulle have talt med Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: Llus Gene/AFP/Ritzau Scanpix

FC Barcelona ønsker selvsagt ikke at sige farvel til verdens muligvis bedste spiller og snakker tværtimod om en forlængelse, men Deportes Cuatro skriver, at Messi har besluttet sig: Han vil væk.

Derfor er Jorge Messi i byen for at se, om han de kommende dage med juristernes hjælp kan nå frem til en løsning med Barça.

Ifølge det argentinske medie har Messi-lejren tre tilbud på bordet.

Det mest tillokkende er angiveligt fra Manchester City, hvor Messi kunne blive genforenet med Pep Guardiola og spille sammen med sin gode ven Sergio ’Kun’ Agüero.

Men også Paris Saint-Germain og Juventus lurer i kulissen. Over for Deportes Cuatro afviste Jorge Messi onsdag, at han havde talt med Pep Guardiola:

- Jeg har ikke talt med nogen.

Lionel Messi har ikke selv snakket om sin fremtid, efter Barcelona afsluttede sæsonen med et forsmædeligt 2-8-nederlag til Bayern München i Champions League-kvartfinalen.

Men via en såkaldt burofax gjorde han tirsdag i sidste uge det klart over for FC Barcelona, at han ønskede at forlade klubben.

Der er kaos i Barcelona - især på seks områder er det helt galt. Læs om dem her (+)

Sisto-kravet som FCM ikke vil acceptere

Se også: Afbrød kamp: Så blev fan dommer

Se også: Fødsel kan trække belgisk stjerne ud af møde med Danmark