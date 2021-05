Messis grillfest kan give problemer

Når der er brug for at stå sammen, kan man regne med kaptajnen.

Sådan er det med Lionel Messi, der efter søndagens sejr over Valencia fornemmede, at der var brug for noget ekstra til at antænde den gnist, der skal til for at jagte Barcelonas 27. mesterskab.

Sådan noget klares åbenbart med en komsammen med grillmad hjemme hos anføreren, der inviterede hele truppen med påhæng til en middag mandag hjemme i pragtpalæet i Castelldefels vest for Barcelona.

Man kan se spillerne ankomme til middagen her.

En god tanke fra anføreren - men ikke ligefrem noget, der flugter med anbefalinger fra hverken den spanske liga, LFP, og fra den lokale myndighed, Generalitat de Catalunya.

Ifølge dem må der højst forsamles seks personer - og denne forsamling har ikke været indberettet til LFP, som det var tilfældet med Atlético Madrids forsamling for et par uger siden. Det skriver den spanske avis ABC, der har fået en udtalelse fra en LFP-repræsentant:

- Det er en anden situation, for de fortalte os det i forvejen, og de gav os detaljer over, hvordan det kom til at foregå. Ligaen var klar over middagen, og alle sikkerhedsregler blev overholdt.

- Denne grillfest derimod... Den fandt vi ud af via pressen, lyder kommentaren.

Det kan være, at der kan venter et retsligt efterspil for Barcelona-middagen, der foregik i Messis have. I hvert fald skorter det ikke på bevismateriale, da spillerne og fruer blev flittigt fotograferet.

Klubben mener derimod ikke, at der er et problem, da spillerne og deres samlevere udgør en corona-boble, og da alle afstandskrav blev overholdt.

Barcelona indtager med fire spillerunder tilbage tredjepladsen i La Liga à point med Real Madrid og to point efter Atlético Madrid.