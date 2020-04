Messis privatfly tvunget til nødlanding

Det privatfly, Lionel Messi benytter sig af, måtte fredag nødlande kort efter at være lettet fra Bruxelles

Et fly, der ofte benyttes af fodboldspilleren Lionel Messi, måtte fredag foretage en nødlanding i lufthavnen Zaventem i Bruxelles i Belgien. Det skriver belgiske Het Laatste Nieuws.

Flyet havde angiveligt problemer med landingsudstyret, hvilket fik det til at vende om og foretage nødlandingen. Det er uklart, om Messi var om bord, men de foreløbige meldinger går på, at han ikke var det, da han er i hjemmekarantæne i hjemmet syd for Barcelona.

Flyet, der var på vej til Tenerife, mellemlandede i morges i Zaventem, men da det 10.35 igen kom på vingerne, måtte det kort efter vende om og landede derfor igen 11.05.

Selv om Barcelona-anføreren ikke lovformeligt ejer flyet, er det så meget hans, at han på haleroret har fået påmalet sit rygnummer, et 10-tal, ligesom hans hustru og tre børns navne er skrevet på trapperne ind til kabinen.

Ifølge Het Laaste Nieuws ønsker lufthavnen ikke at kommentere sagen på grund af GDPR-lovgivningen.