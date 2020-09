Messis varme farvel: Jeg vil savne dig

Det er nu blot et spørgsmål om timer, før Arturo Vidal bliver præsenteret som ny spiller i Inter.

Det er måske nok det, chileneren har brug for i sin karriere, men det er ikke nogen god nyhed for Christian Eriksen, der får endnu en konkurrent i den italienske storklub, og en anden prominent herre er heller ikke overdrevet pjattet med handlen.

For i FC Barcelona sidder Lionel Messi jo endnu, og han siger farvel til en kollega, han er kommet til at holde af gennem de seneste to sæsoner, Vidal har været der.

Det skriver han på Instagram.

- Jeg kendte dig fra tidligere kampe, hvor vi spillede mod hinanden, og for mig virkede du altid som et fænomen, men efter at jeg var så heldig at lære dig personligt at kende, overraskede du mig endnu mere, skriver Messi.

- Det var to år, hvor vi delte meget, og du gjorde meget opmærksom på dig selv. Omklædningsrummet vil savne dig, Arturo, kommer det.

- Jeg ønsker dig alt det bedste i denne nye epoke og i din nye klub. Vi mødes med sikkerhed igen.

Det får Vidal så svaret på – med en lige så stor bunke kærlighed.

- Mange tak, alien, det er en ære at have spillet sammen med den bedste i historien og tusind tak for dit venskab. Jeg savner dig allerede, vi ses snart.

Luis Suárez kommer også til at savne Vidal. Den uruguyanske angriber, der nok alligevel ikke kommer til Juventus på grund af problemer med at få et italiensk pas, skriver til Vidal:

- At have dig som modstander var ubærligt på grund af din dygtighed som spiller, men at have dig som holdkammerat og at kende dig som person er endnu bedre, skriver Suárez.

Vidal sammen med Suárez og Messi i juli. Foot: Vincent West/Reuters/Ritzau Scanpix

- En fornøjelse at have spillet med en superstar som dig. Jeg ønsker dig alt det bedste.

Selvfølgelig responderede Vidal da også på det:

- Mange tak broder pistolero. Du er en legende, superstar, og for mig var det en ære at spille ved siden af en historisk god målscorer.

Arturo Vidal kom til Barcelona og var med til at vinde det spanske mesterskab sidste år samt den spanske Super Copa.

Med mesterskabet formåede han at vinde otte nationale mesterskaber i træk med henholdsvis Juventus (fire), Bayern München (tre) og FC Barcelona (ét), inden han i 2019/20-sæsonen for første gang siden 2011 måtte slutte en sæson uden en titel.

