Mesterligt målshow

Efter nederlaget til ærkerivalen Real Madrid i forrige uge fik Barcelona torsdag oprejsning, og Lionel Messi førte taktstokken.

Den argentinske troldmand scorede to mål og lagde op til et enkelt i sejren på 4-2 over Getafe i den spanske liga.

Sejren til Barcelona betyder, at klubben kravler tilbage på tredjepladsen, som Sevilla havde overtaget.

Med en kamp i hånden har Barcelona to point op til Real Madrid på andenpladsen og fem point op til Atlético Madrid på førstepladsen.

Lionel Messi viste allerede i fjerde minut tegn på, at han var i spillehumør torsdag. Han fik bolden lidt uden for feltet og smadrede den på overliggeren.

Fem minutter senere viste Sergio Busquets med en præcis dybdebold, at han har overblikket i behold. Lionel Messi tog bolden til sig, spurtede mod mål og smaskede læderet op i modsatte hjørne.

Derefter blev kampen krydret af et par selvmål.

Først var det Clement Lenglets hånd, der dirigerede bolden i Barcelonas mål efter et hårdt indlæg. Derefter leverede Sofian Chakla aftenens detalje, da han ville lægge en flad aflevering tilbage til sin keeper. Han ramte bare ikke, og bolden gik i mål.

Og så tilbage til Messi. Efter 34 minutter fik han bolden i højre side af feltet. Med det kolde højreben sendte han bolden på indersiden af stolpen, inden han med venstre sparkede riposten i mål fra en spids vinkel.

I anden halvleg virkede Barcelona overbevist om sejren, men der blev hvilet en tand for meget på laurbærrene.

Den indskiftede uruguayaner Ronald Araujo nedlagde Getafes Enes Ünal i feltet, og et kort øjeblik senere scorede Ünal selv stensikkert på straffesparket.

I slutminutterne gjorde Araujo skaden god igen, da han gjorde det til 4-2 for værterne på oplæg fra Messi. I overtiden cementerede Antoine Griezmann sejren med kampens sidste mål til 5-2 på et straffespark.

Danske Martin Braithwaite var ikke med i Barcelonas trup på grund af en skade.