Michael Laudrup efter Real Madrid-snak: - Det er patetisk

Michael Laudrup har selv spillet i Real Madrid, hvor han havde store succes, og det har de bestemt ikke glemt i Spanien.

Da han i øjebblikket ikke er ansat som træner noget sted, så rygtes han nu af blandt andre Marca og AS til Real Madrid, hvis en fyring af Julen Lopetegui skulle blive aktuel.

Ifølge spanske AS har Laudrup faktisk selv taget kontakt til klubbens præsident, Florentino Pérez.

Det rygte afkræftede han dog selv i TV3's studie forud for Real Madrids kamp mod Viktoria Plzen.

- Når de begynder at sige, at man selv kontakter, så synes jeg, at det er lidt patetisk journalistik, sagde han.

I forhold til Real Madrids nuværende form, så er Michael Laudrup enig i, at det ligner en krise hos Champions League-vinderne.

Han peger blandt andet på, at man ikke kun skal se på de manglende mål og resultater, men også på modstanderne.

Det er ikke alle klubber fra øverste skuffe, som Real Madrid har lidt nederlag til, og derfor kan man ifølge Laudrup godt kalde det for en regulær krise.

Den danske fodboldstjerne blev naturligvis også spurgt, om han ville tage trænerposten i Real Madrid, hvis han fik den tilbudt.

Det spørgsmål slap han dog let og elegant udenom.

- Det er sådan et, jeg kalder for et 'overskrift-spørgsmål', for uanset om jeg siger 'ja' eller 'nej', så bliver det til en overskrift. Så det svarer jeg ikke på, sagde han.

Laudrup mener dog ikke, at hele ansvaret for den nuværende krise ligger på trænerens skuldre.

Også Florentino Perez må bære noget af skylden, da klubben ikke har forsøgt at handle ind til at dække for Ronaldo, efter portugiseren smuttede til Juventus.

Her peger Laudrup på, at Perez måske fejlagtigt har forsøgt at spare pengene i denne sæson, så man i stedet kunne bruge dem på renovering af klubbens stadion, og så forsøge at handle ind næste sommer.

Lopetegui bad faktisk klubben om at hente spillere til specifikke positioner, men det ønske fik han altså ikke opfyldt.

Det er der ifølge Laudrup flere trænere i klubben, som har oplevet, og derfor vil han ikke give Lopetegui hele skylden.

Michael Laudrup spillede som sagt selv for Real Madrid i to år, og her kom han noget kontroversielt til direkte fra klubbens ærkerivaler, Barcelona.

Det viste sig at blive et meget succesfuldt skifte, og han endte med at vinde det spanske mesterskab med klubben, hvilket var hans femte mesterskab i træk, da han lige havde vundet fire med Barcelona.

Se også: Kæmpe krise i Real Madrid: - Han er 'dead man walking'

Se også: Laudrup spøger atter i Madrid: Men her er favoritterne

Se også: Desperate Real i målkrise: Nu jagter de Zlatan!