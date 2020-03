Midt i coronakaos: Frier til modelkæresten

I La Liga går det ikke helt, som de ville ønske i Mallorca, der i øjeblikket holder coronapause på den gale side af nedrykningsstregen.

Derfor er karantænepausen måske ligefrem kommet belejligt for øholdets angriber Lago Junior, der er i hjemmekarantæne.

I hvert fald har ivorianeren brugt perioden meget konstruktivt og friet til sin kæreste, modellen Fabiola Parralo Macias. Og hun sagde heldigvis ja.

Det har både fodboldspilleren og den kommende hustru delt med deres Instagram-følgere.

Den bedre halvdel supplerer også på sin Instagram med ordene:

- Jeg har sagt ja tusinde gange. Du er for evigt min, jeg er for evigt din, og vil for altid være sammen.

Ikke et øje er tørt, og violinerne kan vist godt komme ind.

Den 29-årige tidligere Mirandes- og Eibar-angriber og Macias har allerede en datter sammen, så på den måde er gestussen måske ikke kommet som det store chok.

Der er forskel på karantæner, må man sige. Det er jo ikke alle, der kan få lov at afsone deres påtvungne isolation i solen på en middelhavsø, mens kærligheden mellem dig og din modelkæreste blomstrer.

Men lige for Junior må det være rart at kunne tænke på noget andet end jobbet, hvor situationen kunne være mere optimal.

Den ivorianske fodboldspiller har da også god grund til at holde godt fast i sin smukke model-kæreste, der ikke er bleg for at vise sig frem på de sociale medier.

Angriberen har nettet fire gange i 24 optrædener for Mallorca og dermed ikke kunnet hjælpe dem meget med at klatre højere op end den 18. plads, de befinder sig på i øjeblikket.

