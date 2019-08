Milliard-handel på vej? Ny udvikling i Neymar-saga

Da PSG tog hul på sæsonen søndag, var det uden Neymar, der ligner en færdig mand i Paris. Her fik han også et markant vink med en vognstang fra klubbens fans, der gerne ser ham være fortid.

Mandag er der så en ny udvikling omkring Neymars fremtid.

For spanske medier - heriblandt Sport - skriver, at brasilianerens advokat er blevet spottet på vej ind hos FC Barcelonas kontorer.

Juan de Dios Crespo hedder advokaten, og selvom han ikke direkte har Neymar som klient, var det ham, der på vegne af brasilianeren og Paris St. Germain betalte Neymars frikøbsklausul, da han skiftede i 2017 til den franske storklub.

Derfor giver det god mening, at man nu spekulerer i, hvorvidt hans besøg har nogen relation til de mange rygter omkring Neymars fremtid. Indtil videre er intet bekræftet.

I sidste uge bekræftede PSG-sportsdirektør, Leonardo, at der stadig venter en afklaring omkring Neymars franske fremtid.

- Forhandlingerne er længere fremme end tidligere, men der er ingen aftale. Vi må se, hvad der sker. Alle skal have deres fremtid på plads. Vi vil have afklaring over situationen. Det er vigtigt at få det hurtigt afklaret, og vi er ikke klar til at se Neymar i Ligue 1 lige nu, lød det fra PSG-bossen.



Neymar kom til PSG for den nette sum af 222 millioner euro (knap 1,6 milliarder danske kroner, red.), hvilket gjorde ham til verdens dyreste fodboldspiller nogensinde.

Men skader har forpurret den helt store succes i Paris, og meget tyder på, at en retur til Barcelona, hvor Neymar spillede fra 2013 til 2017 med massiv medvind, kan være på tale.



Neymars kontrakt med PSG løber frem til 2022.

Mark O. tager vild beslutning: Forlader alt

Kæmpe fadæse: Taber på helt vanvittig detalje