Millionstraf i bizar aflytningssag

Den bedste spanske fodboldrække er blevet idømt en bøde for at spionere fans i håb om at kunne afsløre illegale tv-transmissioner

Man skal passe på, hvad man henter ned på sin telefon.

Det ved de fleste efterhånden, men at man ligefrem risikerer at blive overvåget og aflyttet, fordi man har en fodbold-app, er det nok de færreste, der bekymrer sig om.

Ikke desto mindre er organisationen bag den bedste spanske fodboldrække, La Liga, blevet idømt en bøde på 250.000 euro (1.868.000 kroner) af de spanske myndigheder for at spionere og aflytte fans, der har installeret den officielle La Liga-app.

En app, der ellers har som primære formål at levere information om resultater, kampprogram og lignende.

Folkene bag La Liga erkendte allerede for et år siden, at man indførte en funktion, der aktiverer mikrofon og GPS-sender på fansenes telefoner. Formålet er at lokalisere barer, der viser kampe fra den bedste spanske række illegalt.

De har dog samtidig nægtet at have gjort noget forkert, fordi de hævder at have bedt brugerne om tilladelse til at få adgang til mikrofoner og GPS, som det kendes fra et hav af andre applikationer til smartphones. Det er imidlertid ikke korrekt ifølge den spanske avis El Pais, og de spanske myndigheder lader til at være af samme holdning, siden de har udstedt en bøde.

Da funktionen blev taget i brug 8. juni sidste år, anslog La Liga, at ulovlige tv-transmissioner koster ligaen 150 millioner euro svarende til mere end 1,1 milliard kroner hvert år.

Ifølge spanske medier er app'en være hentet mere end ti millioner gange.

Den spanske liga har brugt reglerne, mener myndighederne. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

