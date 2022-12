Mindes Pelé med et minuts stilhed før kampe

Pelé bliver hyldet over hele verden, efter at den brasilianske fodboldlegende døde torsdag. Han blev 82 år.

Den bedste spanske fodboldrække, La Liga, oplyser, at man vil mindes Pelé med et minuts stilhed før alle resterende kampe i 15. spillerunde.

La Liga vil vise respekt og kalder Pelé en af de bedste fodboldspillere i historien.

Efter VM-pausen blev den spanske liga genstartet torsdag klokken 17 med 2-2-kampen mellem Girona og Rayo Vallecano. Siden spillede Betis 0-0 mod Athletic Bilbao.

De to kampe blev igangsat før nyheden om Pelés død, så det var kun før torsdagens sene kamp mellem Atlético Madrid og Elche, at Pelé blev markeret.

Her vandt Atlético Madrid 2-0, og inden kampen, der bød på tre røde kort, blev der holdt et minuts stilhed for Pele.

Det vil der også blive før de fire spanske ligakampe torsdag samt før kampene nytårsaften.

I den franske liga blev Pelé også markeret torsdag. I kampen mellem Marseille og Toulouse klappede alle spillere, dommere og tilskuere i et minut til ære for brasilianeren.

Den danske stopper Rasmus Nicolaisen, der blev noteret for et selvmål for Toulouse i 1-6-nederlaget, var med til at klappe af Pelé.

Mikkel Desler, der også spiller for Toulouse, var ikke med i kampen på grund af en skade.