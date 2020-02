Miniputter med nyt pokalmirakel

Mirandes er i gang med at skrive et eventyr i den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Onsdag slog klubben fra Spaniens næstbedste række for tredje runde i træk et Primera Division-hold, da Villarreal i kvartfinalen blev slået 4-2.

I de to foregående runder har både Celta Vigo og Sevilla måtte give fortabt over for Mirandes, der altså nu på mirakuløs vis er klar til semifinalen.

Mirandes kunne onsdag gå til pause foran 2-1. Brasilianske Matheus Aias gjorde det til 1-0 efter lidt over et kvarter, inden Villarreals Javier Ontiveros udlignede.

I første halvlegs overtid blev det så 2-1 efter et mål på straffespark.

Villarreal-ikonet Santi Cazorla udlignede til 2-2 ti minutter inde i første halvleg - også på et straffespark - og så skulle man måske tro, at Mirandes ville knække.

Men nej, hjemmeholdet kæmpede videre, og blot to minutter efter var det foran igen.

I kampens overtid cementerede Antonio Sanchez sejren med sit mål til slutresultatet 4-2.

