Minister: Måske tilskuere i næste sæson

Spanien er et af de lande i Europa, som har været hårdest ramt af coronapandemien. Men som mange andre steder på kontinentet er landet i bedring, og en gradvis genåbning er sat i gang.

For fodbolden betyder det, at landets bedste række, Primera Division, formentlig kan genoptages inden for nogle uger ifølge de seneste meldinger. Som i Tyskland og Danmark bliver det uden tilskuere på lægterne.

Skal man tro Spaniens sportsminister, Irene Lozano, skal de hungrende fodboldfans måske ikke kigge alt for langt efter at kunne komme på stadion igen.

Den igangværende sæson spilles færdig uden tilskuere, men hun åbner for, at der muligvis allerede fra starten af næste sæson kan være tilskuere på lægterne på de spanske stadioner.

- Det har vi ikke udelukket. Afhængigt af hvordan pandemien udvikler sig, og hvordan situationen udvikler sig, kan vi begynde at kigge på, om vi kan tillade et vist antal fans på stadioner i næste sæson, siger hun ifølge The Independent.

Hun slår fast, at højeste prioritet lige nu er at få denne sæson i gang igen og dermed kunne afslutte den.

- Men vi er nødt til at kigge på, at når vi kommer tilbage til 'den nye normal', så kan vi godt have fans på stadion, så længe vi følger de udstukne sundhedsanvisninger, lyder det fra Lozano.

Seneste udmelding fra den spanske ligaforening lyder, at man håber at genoptage sæsonen midt i juni.

FC Barcelona fører ligaen med et forspring på to point til ærkerivalerne fra Real Madrid.

