Minutter inden storkamp: Nægter at gøre det

Atlético Madrid har ikke tænkt sig at hylde rivalerne fra Real Madrid, når de to klubber mødes i weekenden

På søndag skal de nykårede spanske mestre fra Real Madrid på en blot ti kilometers tur på tværs af den spanske hovedstad, når de møder rivalerne fra Atlético på Wanda Metropolitano.

Når et hold i La Liga på forhånd har sikret sig mesterskabet, er det en tradition i spansk fodbold, at modstanderholdet i en god sportslig ånd hylder mestrene med den såkaldte 'Guard of Honour' - en æresport - når holdene træder ind på banen.

Villarreal hylder de nykårede mestre FC Barcelona med en æresport i 2018. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Men mesterholdet Real Madrid skal ikke forvente at kunne lade sig hylde med en æresport til derbyet søndag - det bekræfter Atlético i en pressemeddelelse:

'Nogle mennesker ønsker at gøre det, der blev skabt som en anerkendelse af mestrene til et offentligt redskab, som kun har til formål at ydmyge mestrenes rivaler.'

'Atletico Madrid vil under ingen omstændigheder samarbejde i dette forsøg på en hån, hvor sportens sande værdier bliver fuldstændig glemt. Det tilskynder også til spænding og konfrontation mellem fans', lyder det fra Atlético ifølge AS og Marca.

Til Atléticos eget forsvar skriver de, at de før har oplevet rivaliserende klubber, der har droppet æresporten de år, Atlético selv har vundet titler.

Tilbage i 2018 nægtede Real Madrid også at hylde mestrene fra FC Barcelona med en æresport. Det er dermed ikke et enestående tilfælde, at Atlético nu vil gøre det samme.

Madrid-derbyet spilles på Wanda Metropolitano på søndag klokken 21.00.

