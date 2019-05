Mister spillerne: Barca-træner meldes færdig

- FC Barcelona annoncerer tirsdag, at Ernesto Valverde er færdig som træner i klubben.

Sådan lød det tirsdag formiddag på den catalanske radiostation RAC1, hvor journalist Jordi Baste med 144.000 følgere stod bag historien.

AUDIO de @jordibaste : “Me indican que el Barça anunciará en breve a Ernesto Valverde que no cuentan con él “ #mercato @elmonarac1 pic.twitter.com/YQILgAiEsM — Gerard Romero (@gerardromero) 28. maj 2019

Hos den lokale avis Sport har de skrevet historien om, at 'Valverde har mistet spillernes tillid', og de melder, at det er sikkert, at Valverde stopper, men det er ikke sikkert, at det sker denne tirsdag.

Den nuværende belgiske landstræner Robert Martinez nævnes flere steder som topfavorit til jobbet, mens Thierry Henry angiveligt skal være assistent.

SPORT: Ernesto Valverde kommer til å få beskjed om at han ikke får fortsette som Barcelona-trener etter tapet mot Valencia i Copa del Rey-finalen på lørdag. Roberto Martínez blir i så fall klubbens nye hovedtrener med tidligere Barcelona-spiller Thierry Henry som assistenttrener. — Petter Veland (@ViasportVeland) 28. maj 2019

Albert Masnou fra Sport har skrevet en klumme om den voksende utilfredshed med Valverde.

- Vi skal huske på, at Valverdes største tilhængere har været spillerne, som offentligt har vist deres støtte flere gange. Nu er denne støtte dog begyndt at revne blandt andet på grund af alvorlige fejl i pokalfinalen, lyder det.

- Det er en kendsgerning, at Barcelonas træner vakler, for han mister støtte for hver time, der går, lyder det.

Bestyrelsen i Barcelona ser angiveligt ikke Valverde som en person, der kan stå i spidsen for de ændringer i Barcelona, der vurderes nødvendige denne sommer. Han har haft et for godt forhold til bestemte spillere og kan ikke også give dem pisken.

Den mulige afløser Roberto Martinez har imidlertid kontrakt med Belgien til sommeren 2020, men måske er Barcelona-jobbet noget, han ikke kan sige nej til.

- Jeg siger ikke ja til nogen, før jeg har talt med Bart og Mehdi, siger Martinez til Het Laatste Nieuws og henviser til de øverste i det belgiske fodboldfobund Bart Verhaeghe og Mehdi Bayat.

Mens både Sport og RAC1 altså taler om farvel til Valverde, så er der ifølge El Mundo Deportivo intet besluttet.

- Kilder fra FC Barcelona har forsikret os om, at klubben ikke har planlagt at fyre Ernesto Valverde i dag eller i morgen, lyder det, mens der tales om en falsk nyhed, og at man nu vil fokusere på at sammensætte holdet til næste sæson.

I forbindelse med weekendens pokalnederlag råbte fansene på fyring af Valverde, men klubbens præsident Josip Bartomeu bakkede træneren op.

- Vi har hele tiden sagt, at Ernesto har en kontrakt til næste sæson. Jeg tror ikke, at han er synderen. Vi havde mange muligheder i finalen, men scorede ikke. Det er ikke en perfekt sæson, men heller ikke en fiasko. Vi har vundet ligaen og været i pokalfinalen og semifinalen i Champions League, sagde Bartomeu i weekenden.

Barcelona har med årets mesterskab vundet otte af de seneste 11 mesterskaber i Spanien, men afslutningen på sæsonen har været skuffende, og Lionel Messi har været for meget enmandshær.

