Modbydelig sviner: - Du er en fucking skændsel

Gerard Pique var ikke på banen i sin afskedskamp for Barcelona. Alligevel fik han rødt kort for en sviner af dommeren

Det blev langtfra nogen smuk afslutning, Gerard Pique fik på sin ellers fornemme fodboldkarriere.

Nærmere rammende.

For i pausen mellem Osasuna og Barcelona fik den ofte kontroversielle forsvarsspiller sagt så grimme gloser til dommeren, at han blev smidt ud.

Smidt ud er måske så meget sagt. For Pique var ikke engang i aktion for sit hold, da han fik marchordre.

Der er divergerende opfattelser af, hvad Barcelona-forsvareren sagde til kampens dommer, Jesus Gil Manzano.

Flere internationale medier skriver, at Manzano i sin rapport skriver, at Gerard Pique skulle have fyret følgende svada af, da kombattanterne vandrede mod omklædningsrummene i pausen.

'Du er med afstand den dommer, der har bollet Barcelona mest. Du er en fucking skændsel'.

Ifølge Mundo Deportivo, der normalt er mere end almindeligt godt inde i Barcelona-stof, sagde Pique følgende.

'Så du overhovedet det hjørnespark, du dømte imod os? Du er den dommer, som med afstand har snydt os flest gange. Det er en skandale. Fuck din mor.'

Gerard Pique nåede aldrig i kamp på sin afskedsaften i Barcelona-trøjen. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Uanset ordlyden, så har Manzano haft hjemmel til at svinge det røde kort og sende Pique på tidlig pension ...

Dramaet i onsdagens kamp bestod blandt andet i, at Robert Lewandowski var blevet smidt ud i første halvleg, ligesom Manzano havde anerkendt en Osasuna-scoring, hvor Barça-lejren mente, der blev begået frispark forinden.

Barcelona vandt alligevel kampen mod Osasuna, og Gerard Pique kan glæde sig over sin smukke afsked på Camp Nou, og at Barcelona går på VM-pause på førstepladsen i La Liga.

