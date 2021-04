Modstanderne udvandrede: Frikendt for racisme

Den spanske fodboldliga frikender Cadiz-spilleren Juan Cala, som har været beskyldt for racisme.

Det oplyser La Liga på sin hjemmeside.

Der er således ikke fundet beviser for, at Juan Cala har ytret sig racistisk over for Valencias Mouctar Diakhaby.

Hændelsen opstod, da Cadiz og Valencia mødtes søndag.

Pludselig opstod der kaos, og Valencias spillere udvandrede i protest, fordi Mouctar Diakhaby havde hørt Juan Cala ytre sig racistisk mod ham.

Valencias spillere udvandrede fra banen i kampen mod Cadiz, da Mouctar Diakhaby følte sig ramt af racisme. (Arkivfoto) Foto: Roman Rios/Ritzau Scanpix

Valenciaspillerne kom tilbage på banen og gjorde kampen færdig, men sagen sluttede absolut ikke der.

Tirsdag stillede Juan Cala sig frem og afviste alle beskyldninger på et pressemøde.

Onsdag indledte La Liga en undersøgelse af episoden, og man hyrede et firma med speciale i mundaflæsning til at gennemse videobillederne fra kampen.

La Liga oplyser, at man har gransket både video og lyd fra kampen, men at man altså ikke har fundet noget, der peger på, at Juan Cala har ytret sig racistisk.

I Valencia har man lavet sin egen undersøgelse, og på sin hjemmeside skriver klubben, at man ikke har ændret sin holdning om forløbet søndag.

- Det, at der ikke er fundet bevis, betyder ikke, at det ikke er sket, skriver klubben.

Valencia udtrykker imidlertid glæde over, at der er sat fokus på problemet med racisme.

