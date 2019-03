Morata header Atlético til sejr i Barcelona-jagt

Atlético Madrid kunne kun bruge en sejr søndag i bestræbelsen på at holde bare lidt snor i FC Barcelona.

Det lykkedes da også for hovedstadsklubben ude mod Real Sociedad i Primera Division.

Takket være to hovedstødsmål af Alvaro Morata inden for få minutter i første halvleg vandt Atlético opgøret 2-0 og nåede dermed op på 53 point på andenpladsen.

Det er fem point mere end Real Madrid, der lørdag tabte El Clasico-opgøret hjemme til Barcelona med 0-1.

Atlético har med sejren dog stadig syv point op til Barcelona på førstepladsen.

Der var spillet en halv time i San Sebastian, da Morata slog til første gang.

Lejesvenden fra Chelsea satte hovedet på lige foran mål og scorede dermed til 1-0.

Det var Moratas anden ligascoring efter skiftet i januar til Atlético, men der gik blot få minutter, før den spanske angriber slog til igen med et hovedstød.

Atlético fik frispark, og Koke sendte bolden ind i feltet, hvor Alvaro Morata køligt headede bolden i jorden, hvorefter den strøg i mål til 2-0.

Efter en times spil modtog Koke sit andet gule kort, og gæsterne kørte derfra sejren i land med ti mand.

Mathias Jensen startede inde for Celta Vigo og blev udskiftet i anden halvleg, mens Andrew Hjulsager fik de to sidste minutter på banen for klubben, da Celta ude tabte 0-1 til Eibar.

