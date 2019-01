Mourinho på vej mod sensationelt comeback

Det var langt fra kønt, da José Mourinho blev fyret i Real Madrid tilbage i 2013.

Alligevel kan den portugisiske stjernemanager være på vej mod et, mildt sagt, opsigtsvækkende comeback efter fyringen i Manchester United i december.

I hvert fald hvis man skal tro flere britiske og spanske medier.

Ifølge det spanske medie Mundo Deportivo så har José Mourinho to krav til kongeklubben, hvis han igen skal overtage tøjlerne i Madrid.

Kravene er egentlig ret simple: En central forsvarsspiller og en angriber.

Det burde ikke være det store problem for Real Madrids præsident, Florentino Perez, at opfylde disse krav, og Perez har angiveligt allerede rakt ud til Mourinhos rådgivere for at få en aftale på plads.

José Mourinho, que acaba de dar largas al Benfica, le ha dicho a Florentino Pérez que si es por él, no tiene problemas en hacerse cargo de equipo ahora. Eso sí, le pide refuerzos, sobre todo en el centro de la defensa y un goleador contrastado. — Francesc Aguilar (@MDpor_elmundo) 7. januar 2019

Den britiske tabloidavis The Sun mener også at vide, at Real Madrid har kontaktet Mourinho-lejren, men The Sun skriver videre, at sagen ikke er så simpel som så.

José Mourinho har måske ikke så travlt med at komme tilbage i arbejde, hvis han skal frasige sig sin fratrædelsesgodtgørelse i Manchester United. Arkivfoto: AP Photo/Dave Thompson

Ifølge den britiske avis er José Mourinho nemlig p.t. bundet af en aftrædelsesaftale med Manchester United, som skulle sikre portugiseren cirka 125 mio. kr.

Derfor kræver en hurtig ansættelse i Real Madrid, at José Mourinho frasiger sig dele eller hele aftalen med Manchester United, før han kan skrive under med Real Madrid allerede i januar. Mourinho skulle ifølge Mundo allerede have afvist et tilbud om at blive manager for den portugisiske storklub Benfica.

Rædselssæson

De tredobbelte forsvarende Champions League-vindere fra Madrid har gang i en sand rædselssæson, hvor man er hele 10 point efter rivalerne fra Barcelona i La Liga.

Efter søndagens 0-2-nederlag hjemme mod Real Sociedad har den sejrsvante kongeklub allerede tabt seks ligakampe denne sæson. Derudover er den spanske storklubs offensiv så tandløs, at vi skal helt tilbage til sæsonen 1994/1995 for at finde et mere ufarligt Real Madrid-mandskab.

Blot 1,44 mål scorer kongeklubben pr. kamp i denne sæson. Til sammenligning havde man et gennemsnit på 2,47 pr. kamp i hele sidste sæson - med Cristiano Ronaldo på holdet vel at mærke.

Real Madrids nuværende cheftræner, Santiago Solari, har kontrakt med den spanske storklub frem til 2021. Solari overtog tidligere på sæsonen jobbet fra fyrede Julen Lopetegui.

