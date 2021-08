Mystik i Barcelona: Kaos om Messis trøje

Siden Lionel Messi i 2008 overtog 10-tallet fra Ronaldinho har ingen anden Barcelona-spiller optrådt i det ikoniske nummer.

Nu er argentineren væk, men i premieren mod Real Sociedad spillede ingen med 10-tallet.

På Twitter florerer billeder af Ousmane Dembele med 10-tallet, men angiveligt er der blot tale om et fotoshoppet billede spredt fra en falsk profil, og på klubbens hjemmeside står han stadig med 11-tallet.

Formentlig er dette et falsk foto - det er i hvert fald ikke bekræftet af Barcelona eller Dembele selv...



Mere troværdigt fortæller El Mundo Deportivo, at 10-tallet er blevet tilbudt til Philippe Coutinho - blandt andet fordi der ikke er andre numre.

- I betragtning af, hvad 10-tallet betyder, så tænker Coutinho i øjeblikket over det, skriver avisen.

Brasilianeren har blot halvandet år tilbage af sin fem-årige kontrakt, og han er aldrig blevet det store hit, Barcelona forventede, da de i 2018 købte ham for omkring en milliard kroner i Liverpool.

Coutinho kan overtage Messis 10-tal. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

10-TALLET I BARCELONA SIDEN 1990 21-? Philippe Coutinho/Ousmane Dembele?

08-21 Lionel Messi

03-08 Ronaldinho

02-03 Juan Román Riquelme

00-02 Rivaldo

99-00 Jari Litmanen

96-99 Giovanni

94-96 Gheorghe Hagi

95-96 Lluís Carreras

93-95 Romario

94-95 José Mari

93-94 Hristo Stoichkov

92-93 Eusebio

92-93 Guillermo Amor

91-92 Richard Witschge

91-92 Josep Guardiola

89-90 Robert Fernández

Forud for lørdagens kamp mod Athletic Club taler træner Ronald Koeman dog Coutinho kraftigt op.

- Coutinho kan blive vigtig. Han har spillet kampe sidste år, og jeg regner med ham til denne sæson, siger Koeman.

- Han er en vigtig spiller, fordi han er effektiv i sit spil. Han kan spille i forskellige positioner. Vi har brug for folk som ham. Med Messi har vi mistet en masse mål, og vi har brug for at kigge efter mål hos andre spillere, siger Koeman.

10-tallet i Barcelona er ikonisk. Foto: Joan Mateu/Ritzau Scanpix

Coutinho har tidligere måttet afgive 7-tallet til Antoine Griezmann, og det menes, at hans 14-tal nu går videre til Rey Manaj, der er rykket op førsteholdet.

- Hvis der ikke er spillere, der forlader Barcelona inden kampen mod Athletic, så bliver det formentlig 10-tallet, han bærer her, skriver avisen.

Trøje nummer 25 er også ledig i Barcelona, men den er La Liga forbeholdt målmænd.

Coutinho har både i Liverpool og på udleje til Bayern München spillet med trøje nummer 10.

Martin Braithwaite har også skiftet nummer fra 9 til 12 denne sommer, og senest har lokalt medie fortalt, hvad hans fremtidsplaner er.