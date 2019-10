Mystik om Real-stjerne: - Det er privat

Da Real Madrid i forrige weekend tabte 0-1 til Mallorca og et par dage senere vandt med samme cifre over Galatasaray i Istanbul, var det endnu en gang uden Gareth Bale, der for Gud ved hvilken gang sad ude med en skade.

Ifølge Transfermarkt er det hans tyvende (!) skade siden ankomsten til Real Madrid fra Tottenham i september 2013, hvor han i alt har været ukampdygtig på grund af helbredet i 351 dage.

Og i Spanien er man efterhånden begyndt at undre sig.

Ikke bare over de mange skader, for det er efterhånden ingen hemmelighed, at Bale er mere skadet end den gennemsnitlige fodboldspiller.

Gareth Bale har ikke været i aktion, siden han pådrog sig en skade i Wales' kamp mod Kroatien, hvor han humpede rundt på banen i de sidste ti minutter, fordi Wales ikke havde flere udskiftninger. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Undren er dog især opstået, fordi Real Madrid aldrig fortæller, hvad der er galt med waliseren, når han er ude at truppen. Ifølge ESPN er det Gareth Bale selv, der har givet klubben forbud mod at dele hans helbredsoplysninger med offentligheden. Det bekræfter hans agent, Jonathan Barnett, over for mediet. Stort set i hvert fald.

- Journaler er private. Hvis alle borgeres journaler er private, hvorfor skulle Gareths så være offentlige, lyder spørgsmålet fra den notorisk småspydige Jonathan Barnett.

Bale er da også i sin gode ret til at holde oplysninger om sine skader internt i klubben. Både spansk lovgivning og EU's relativt nye persondataforordning, som er til for at beskytte folks personfølsomme oplysninger, forhindrer således fodboldklubber i at offentliggøre oplysningerne, med mindre spilleren selv indvilger.

Ifølge en kilde i Real Madrid bad Bale dog allerede om at få stoppet den åbne strategi i september 2017 - siden da har Real Madrid kun en enkelt gang oplyst om Bales skade. Det gjorde man 5. januar, da oplysninger om en lægskade blev lagt på klubbens hjemmeside.

Det er ellers ganske normal procedure, at information om klubbens skadede spillere fremgår af hjemmesiden. Så sent som i oktober har både Nachos, Marcelos, Toni Kroos' og Luka Modric' skadesoplysninger været offentligt tilgængelige.

Ifølge ESPN trænede Gareth Bale med Real Madrid-truppen mandag morgen, men rejste senere til London. Real Madrid bekræfter, at Bale har fået tilladelse til at rejse til den engelske hovedstad, men hverken klubben eller hans agent vil fortælle, hvad ærindet er.

Det er derfor også uvist, om han er klar til at spille mod Leganes på torsdag.

Gareth Bale står noteret for to mål og to oplæg i denne sæson. Foto: JAVIER BARBANCHO/Ritzau Scanpix

