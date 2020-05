Mystik om Sisto: Er det en straf?

Pione Sisto kan være havnet i fryseboksen i Celta.

Den 25-årige dribler brød udgangsforbuddet og tog uden sin klubs tilladelse turen hele vejen fra det nordlige Spanien hjem til Tjørring midt under coronakrisen.

Sisto har på Instagram undskyldt køreturen på små 2800 kilometer og erkendt, at han selvfølgelig må betale for det.

Spørgsmålet er bare, hvad prisen for dumheden er.

Den lokale avis La Voz de Galicia spekulerer i, at Sistos fravær på træningsbanen kan skyldes en intern straf.

Celta-spillerne var efter næste to måneders ufrivillig pause mandag tilbage på træningsbanen, men altså ikke Pione Sisto.

Spillerne trænede i små grupper i løbet af dagen, men ifølge La Voz de Galicia var Sisto den eneste af i alt 30 Celta-spillere, der ikke var på træningsanlægget.

Den spanske klub er tavs omkring danskerens fravær, og det får avisen til at konkludere, at Sistos fravær er en klubafgørelse, og at det kan hænge sammen med den ikke-sanktionerede køretur til Danmark i slutningen af marts.

Avisen kalder det en misforståelse mere på en lang liste, og den spekulerer i, at den 25-årige offensivspiller nærmer sig udløbsdatoen i Celta.

Pione Sisto, der her ses i duel med Lionel Messi, gjorde sig uheldigt bemærket, da han i slutningen af marts brød udgangsforbuddet og kørte hjem til Danmark. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Pione Sisto er for længst vendt tilbage til Spanien, og hans fravær skulle ifølge spanske medier ikke skyldes, at han er i hjemmekarantæne efter sin rejse.

Også russiske Fjodor Smolov brugte coronapausen på at tage en tur til hjemlandet, men har var en del af træningen mandag, hvor Celta-spillerne både trænede individuelt og i små grupper.

Sistos fravær kan naturligvis også skyldes en skade, men den tidligere FC Midtjylland-mand lagde for nogle dage siden en lang video ud på Instagram, hvor man kunne se ham træne hjemme i privaten.

'Forbereder mig', skrev Sisto, hvis besked var efterfulgt en smiley.

Pione Sisto har fået spilletid i 19 ud af 27 ligakampe i denne sæson, men kun syv gange er han startet inde.

