Mystik omkring pludseligt afbud

Gareth Bale er ikke med i Real Madrids trup til aftenens kamp mod Osasuna i La Liga. Der er ikke nogen begrundelse for afbuddet

Ny mystik om Gareth Bale har bredt spredt sig i de spanske medier.

Real Madrids walisiske kantspiller er nemlig blevet frasorteret Real Madrids trup forud for aftenens kamp mod Osasuna.

Det oplyser Real Madrid i en kort pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Årsagen til Bales afbud er dog ikke at finde nogle steder, og den udskældte spiller har derfor fået de spanske medier til at spekulere i, hvad den reelle årsag er.

De to store spanske sportsmedier AS og Marca beretter, at afbuddet skyldes ubehag i hans venstre ben.

Gareth Bale bad tidligere på sæsonen Real Madrid om at holde hans skader private for offentligheden, og det må man i den grad sige, de har overholdt denne gang.

Dermed misser den 32-årige offensivspiller endnu en kamp for Los Blancos i denne sæson. Kampen i aften mod Osasuna bliver faktisk den 29. uden Bale i truppen. Indtil videre har han blot spillet 270 minutter fordelt over syv kampe på tværs af alle turneringer, hvortil han har scoret et enkelt mål.

Bales nedtur i det spanske fortsætter dermed, og den løntunge stjerne er med al sandsynlighed fortid på Bernabeu, når 2022/2023-sæsonen skydes i gang.

Real Madrid kan med en sejr i aftenens kamp spille sig hele 18 point foran FC Barcelona, der dog har to kampe i hånden. Man kan dog så småt godt konkludere, at Los Blancos bliver kronet som spanske mestre inden længe.

Bale har tidligere gjort det klart, at han prioriterer sit landshold, Wales, over Real Madrid. Her kan du se highlights fra hans legestue mod Østrig

