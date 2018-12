Mystisk flaskepost vækker undren: Er den fra Neymar?

Norge er blevet ramt af et regulært Neymar-mysterium.

Lena Kristin Hunstad og hendes femårige søn, Sigve, har nemlig fundet en flaskepost, da de gik en tur ved kysten i Fauske 500 kilometer syd for Tromsø i det nordlige Norge.

Og flaskeposten stammer altså ikke fra hvem som helst. Det håndskrevede brev skulle have krydset et verdenshav, da brevets afsender er ingen ringere end fodbold-ikonet Neymar.

Det skriver TV2 Norge.

I brevet stod der groft oversat:

'Fortæl mig, hvordan du har det. Jeg er Neymar da Silva Santos. Jeg har besluttet mig for at lave en flaskepost. Hvis du er heldig, får du den. Hvis du vil være en god fodboldspiller, skal du træne.'

Nu lyder det store spørgsmål fra mor og søn så: Kan flaskeposten virkelig være fra Neymar?

- Jeg vidste ikke engang, hvilket sprog det var. Jeg tænkte, at det fungerer tit at smide ting på Facebook, så jeg lagde et billede af sedlen op, fortæller Lena Kristin Hunstad, der efterfølgende blev klar over, at der faktisk stod Neymar i brevet.

Ud fra flaskens og papirets stand vurderer moderen, at de må være sendt for længe siden.

- For det første har jeg aldrig set sådan en Cola-flaske før. Altså, de (cola-flasker, red.) er ret genkendelige, men jeg har aldrig set sådan en før, forklarer hun til TV2 Norge, hvorefter hun beskriver lugten:

- Det lugtede meget, da papiret kom ud af flasken. Nu, når papiret er ude i luften, er en slags sort mug begyndt at danne sig, så det har nok været i flasken længe.

Hovedpersonen selv, Neymar, har endnu ikke givet lyd fra sig, hvorfor det fortsat står hen i det uvisse, om han har sendt flaskeposten.

