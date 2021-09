Mystisk pressemøde

Den hollandske træner Ronald Koeman har svært ved at få FC Barcelona-holdet til at præstere på vanligt niveau. Med afgangen af Lionel Messi denne sommer, flere skader i truppen og kun få nyindkøb kan det virke logisk.

Men i en klub som Barcelona skal der leveres. Hver gang. Det kræver fansene og klubledelsen.

Derfor har Koeman været udsat for en del kritik på det seneste efter 0-3-nederlaget til Bayern München i Champions League og mandagens 1-1-resultat hjemme mod Granada i ligaen.

Onsdag var der pressemøde med Koeman i Barcelona. Det foregår normalt ved, at de fremmødte journalister stiller en masse spørgsmål. Det gad hollænderen ikke denne gang.

Efter at være blevet præsenteret af klubbens pressechef læste Koeman en forberedt besked op, hvorefter han rejste sig og forlod seancen. Uden at lade journalisterne stille spørgsmål.

- Hej alle sammen. Klubben med mig som træner er inde i en genopbygningsfase, indledte Koeman.

- Den økonomiske situation i klubben er forbundet med resultaterne og omvendt. Det betyder, at vi skal genopbygge holdet uden at kunne lave store investeringer. Dette kræver tid.

Det var en træner, som tydeligvis ikke var i humør til at skulle forklare sig selv eller sine taktiske valg. I stedet ville han have både presse, fans og formentlig også klubledelsen til at forstå, hvilken opgave han står med.

- Den proces, vi (trænerstaben, red.) og spillerne er i gang med, fortjener ubetinget støtte - i ord og handling, lød det fra Koeman.

Om han får det, kan virke tvivlsomt. Det er som regel kun gode resultater, som kan dæmpe varmen i trænersædet på Camp Nou.

Barcelona tager i weekenden imod Levante på hjemmebane. Det er blevet til to sejre og to uafgjorte kampe i ligaen indtil videre og så nederlaget til Bayern München i Champions League.