Nådesløs kritik: 'Han sov i alle aktioner'

Martin Braithwaite blev skiftet ind efter 65 minutter, men fik ikke sat et afgørende præg på kampen

Atlético Madrid har i ugens løb åbnet kampen om mesterskabet på klem, da de smed fem point i to kampe mod Levante.

Real Madrid tog pænt imod invitationen og vandt lørdag.

Søndag var det Barcelonas tur.

Martin Braithwaite kom ind med 25 minutter igen i stedet for Antoine Griezmann, da Barça førte 1-0.

Danskeren fik dog ikke sat sit aftryk på kampen, og i slutminutterne gik det galt for danskeren og Barcelona.

Cádiz fik udlignet på straffe, og Barcelona fik dermed ikke spillet sig meget tættere på Atlético.

Danskeren kom ikke på tavlen mod Cádiz. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Det spanske medie Eldesmarque er efter kampen nådesløs i sin kritik af danskeren.

De giver Braithwaite karakteren 2 - kun Clement Lenglet, der klodset begik straffe, med karakteren 1 er vurderet dårligere af alle Barcelona-spillere.

Desuden mener mediet på ingen måde, at Braithwaite var klar, når der var brug for ham.

'Han sov i alle aktioner, der krævede hans deltagelse.'

Grafik: Sofascore

Også sportsavisen Marca er hårde i dommen over danskeren.

'Griezmann udskiftes med en halv time igen for at demonstrere. Og demoen blev til intet.'

'Det var uforløst for danskeren. Han var tabt blandt midtstopperne og uden tilstedeværelse i kombinationsspillet.'

Med det skuffende 1-1-resultat har Braithwaite og Barcelona otte point op til førende Atlético.

Der er dystre udsigter for danskeren i Barcelona - læs mere her:

Dystre udsigter for Braithwaite

Braithwaite involveret i stor Barcelona-fiasko