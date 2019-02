Nægtede at fejre scoring: Derfor er han sur

I fraværet af Karim Benzema og Sergio Ramos var det Bales ansvar at eksekvere kongeklubbens andet straffespark i lørdagens kamp mod Levante.

Waliseren sparkede sikkert Real Madrid foran, men var ikke synderligt begejstret efter scoringen, der bragte Real Madrid foran 2-1 og endte med at sikre dem sejren.

Da holdkammeraten og angrebskonkurrenten Lucas Vazquez forsøgte at juble med Bale, afviste han ham og løb i stedet stålsat tilbage mod midterlinjen.

Der er ifølge det spanske medie Marca flere ting, der går Gareth Bale på i den spanske hovedstad.

For det første har Gareth Bale i sine seks sæsoner i Madrid aldrig fået etableret sig som holdets stjerne, som han entydigt var i sin tidligere klub Tottenham. Han har i mange år måtte stå i skyggen af superstjernen Cristiano Ronaldo, men selv ikke efter portugiserens skifte til Juventus, har Bale fået bidt sig fast.

Mod Levante måtte han ligesom i de foregående kampe mod Espanyol og Atletico igen nøjes med et indhop fra bænken. En situation, der frustrerer waliseren. Det skriver Marca.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gareth Bale ville ikke juble med sine holdkammerater efter sin afgørende scoring mod Levante. Foto Ritzau Scanpix

Udstillet af medspillere

For det andet skulle Gareth Bale være vred på holdkammeraterne Thibaut Courtois og Marcelo, efter de begge har været ude og kritisere ham i pressen.

Den belgiske stjernemålmand kunne i et interview med en belgisk avis fortælle, at Bales kælenavn i Real Madrid-truppen er 'the golfer', fordi han bruger det meste af sin tid væk fra fodboldbanen på at spille golf. Courtois kritiserer i samme ombæring waliseren for ikke at tilpasse sig den madrilenske levestil.

- I Madrid spiser man sent og går sent i seng. Det er bare sådan, de lever.

- Forleden havde vi arrangeret en middag med hele holdet. Vi var blevet enige om at mødes på en restaurant klokken 21.30. Men Bale sagde til os, at han ikke ville med, fordi han skulle sove klokken 23.

- Vi drak kaffe ved midnat, var hjemme i seng klokken 01 og oppe at træne igen klokken 11. Det hænger perfekt sammen, siger Courtois.

Se også: 'Han vil ikke være en del af fællesskabet'

Den brasilianske back Marcelo har ligeledes kritiseret Gareth Bale i pressen for ikke at have lært at tale det spanske sprog særlig godt i løbet af sine seks år i Spanien.

Den walisiske stjerne føler sig desuden jagtet af den spanske presse og mener desuden, at hans gode præstationer ikke bliver værdsat. Særligt de to mål i Champions League-finalen mod Liverpool, føler Bale er blevet glemt.

Næste opgave for Bale og Real Madrid er onsdag aften, når ærkerivalerne fra FC Barcelona kommer på besøg i retur-opgøret i Copa del Rey-semifinalen. Den første kamp endte 1-1 på Camp Nou.

Du kan følge kampen direkte på ekstrabladet.dk fra kl 20.45.

Se også: Ups! Real Madrid-stjerne sigtet efter Dolberg-tackling

Se også: Vestager underkendt: Real Madrid og Barcelona slipper for straf

Agent-konen spiller hasard med hans karriere