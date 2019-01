Nedtur for Wass - sænket af sent mål i pokalen

Den spanske fodboldklub Valencia kom skidt fra land i kvartfinalen i pokalturneringen Copa Del Rey.

Tirsdag tabte Valencia med Daniel Wass i startopstillingen 0-1 til Getafe i den første af to kampe.

Den danske midtbanespiller var på banen i hele opgøret.

Det vindende mål blev scoret af spanske Jorge Molina med et lille kvarter tilbage af kampen. Holdkammeraten Leandro Cabrera sendte et indlæg ind i feltet, som Molina med en flot førsteberøring lagde død ved sine fødder.

Efter et par korte træk sendte han bolden op i nettaget.

Valencia har dermed lidt at indhente, når der tirsdag i næste uge spilles returopgør. Her er Wass og co. på hjemmebane.

Onsdag står Simon Kjær og Sevilla over for FC Barcelona i den første af to kvartfinaler i den spanske pokalturnering.

