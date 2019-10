Nedturen uden ende

Danske Pione Sisto har det meget svært i Spanien for tiden.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller har endnu ikke været i startopstillingen for Celta Vigo i La Liga i denne sæson, og han er bare kommet på banen i fem af 10 kampe. Til de resterende fem opgør har han end ikke været en del af det spanske mandskabs kamptrup, og det er deja-vu for Sisto, når Celta Vigo onsdag aften gæster Real Betis i La Liga.

Danskeren er - igen - helt ude af kamptruppen, og det er nu fjerde gang i de sidste fem ligakampe, at der ikke er plads til Sisto i truppen.

Manager Fran Escriba har udtaget 20 mand til opgøret, hvor 11 skal starte, syv sidde på bænken og to på tribunen. Sisto kan altså end ikke komme i kamptruppen for tiden og må for alvor overveje sine muligheder i januar, hvor transfervinduet åbner igen. I Celtas trup er i øvrigt tidligere FC Nordsjælland-spiller Stanislav Lobotka.

Det er i øvrigt tankevækkende, så store problemer Pione Sisto øjensynligt har sportsligt lige for tiden, for Celta Vigo er i store problemer i bunden af den spanske række, hvor man kun lige akkurat holder sig på den gode side af nedrykningsstregen. Klubben har bare scoret fem gange i 10 kampe, så lidt individuel klasse - som Sisto tidligere har vist, han besidder - ville helt sikkert blive modtaget af trænerteamet med kyshånd.

Men det er efterhånden længe siden, at Sisto har leveret en god præstation, ligesom det er længe siden, at han har været i betragtning til en plads i startopstillingen.

I alt har Sisto spillet 117 gange for Celta Vigo, som han har kontrakt med frem til sommeren 2021.

Sistos dårlige præstationer på klubholdet har også betydet, at han ikke har været med på det danske landshold i et år nu.

