Martin Braithwaite var godt rystet over lægernes dom over knæet, men nu har han vendt det svære forløb til noget positivt

Fem måneders fravær.

Så længe blev Martin Braithwaites skadespause, da knæet gjorde kvaler helt tilbage i august, efter han ellers var startet sæsonen stærkt.

Den hårde besked ramte ham.

- Da jeg fik nyheden, så tænkte jeg: Er det rigtigt? Nej, nej, det er umuligt. Jeg tager hjem nu, siger Braithwaite i en flot produceret film, som han har smidt op på sin egen Instagram-profil, så fans kan få indblik i hans hårde arbejde for comeback.

Et arbejde der selvfølgelig kræver noget fysisk, men i lige så høj grad handler om at have den helt rette mentale indstilling.

- Jeg siger altid, at man skaber sit eget liv, sine egne tanker og det man tror på. Det har jeg altid sagt. Lad os få noget positivt ud af det.

Martin Braithwaite ved, hvad han taler om, for han har i sin barndom været lænket til en kørestol i to år. Modgang er derfor ikke et nyt fænomen for den danske landsholdspiller.

Derfor flyttede han tankesættet, efter dommen over knæet var sunket ind.

- En ting er sikkert: Når jeg kommer tilbage og spiller, så vil jeg fra dag et være fantastisk. Og jeg vil have en stor indflydelse på holdet. Lige når jeg kommer tilbage.

- Du har magten over dit liv. Ingen kan blande sig i det. Jeg føler mig virkelig kraftfuld, og jeg vil vise, at alle kan gøre det. Det handler bare om at have det rette mindset. Intet andet.

- Det vigtigste, jeg siger til mig selv er, at det ikke handler om, hvornår jeg kommer tilbage, men hvordan. Det er det vigtigste.

12 minutter er det indtil videre blevet til for Braithwaite i 2022, men Barcelona-truppen er presset, så der kan snart blive brug for ham igen. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

Braithwaite er tilbage nu, men første indhop gav desværre ikke pote for den 30-årige angriber, for her måtte han efter 12 minutters længe ventet spilletid konstatere, at Athletic Club var det bedre hold i pokalturneringen.

Næste kamp mod Alaves lignede længe en kamp, hvor Braithwaite kunne få endnu en chance, for 0-0-dødvandet var længe om at blive brudt.

Det skete dog ved hjælp af Braithwaites kammerat Frenkie de Jong, der sikrede en vigtig sejr for Barcelona.

Klubben skal først i ilden igen om halvanden uges tid, hvor man skal op mod Atlético Madrid. Med en sejr kan catalonierne gå forbi hovedstadsklubben på fjerdepladsen.