Neymar frikendt for bedrageri

Der foregik intet ulovligt, da fodboldspilleren Neymar i 2013 skiftede fra Santos i Brasilien til FC Barcelona.

Det slår retten i Barcelona fast i en pressemeddelelse.

Den konklusion er ikke overraskende, eftersom den spanske anklager i oktober frafaldt alle anklagepunkter.

Sagen blev dog kørt til ende, fordi det brasilianske sportsinvesteringsfirma DIS havde fremsat en separat anklage. Firmaet mente sig snydt for 35 millioner euro.

Neymar og nogle af hans rådgivere var anklaget for at have unddraget skattevæsenet for store millionbeløb, ligesom der skulle have været korruption involveret i hans skifte til FC Barcelona i 2013.

Anklageren krævede oprindeligt to års fængsel og en bøde på ti millioner euro (små 75 millioner kroner) til den nuværende PSG-spiller.

DIS, der ved klubskiftet ejede 40 procent af Neymars sportsrettigheder, hævdede, at sagens parter havde skjult den reelle salgssum og dermed snydt firmaet for den del af handlen, firmaet var berettiget til.

Det synspunkt delte anklageren i første omgang, men trak siden sagen tilbage i mangel på beviser.