Neymar lægger sag an mod Barcelona

Neymar er længe blevet rygtet væk fra Paris Saint-Germain tilbage til FC Barcelona, som han skiftede fra tilbage i 2017.

En sådan tilbagevenden kan dog muligvis blive en kende akavet, idet brasilianeren nu sagsøger Barcelona for omkring 25 millioner kroner, som det menes, at hans gamle klub skylder ham.

Det skriver El Mundo - det franske medie AFP har ligeledes bekræftet dette.

Neymar anklager samtidig Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, for at have 'handlet i ond tro', og at han skulle have forsøgt at rette 'repressalier' mod Neymar for at have forladt klubben.

Ifølge AS, havde Neymar tidligere taget den position, at han ville droppe alle anklager mod Barcelona, hvis klubben fik hentede ham til klubben i sommer, men det gælder ikke længere efter, at Barcelona ikke fik en aftale på plads med PSG.

Sagen ændrer imidlertid angiveligt ikke på Neymars ønske om at vende tilbage til Barcelona, og regner kraftigt med at forlade den franske hovedstad til sommer.

Neymars tid i Barcelona er blevet skæmmet af et langt efterspil. Foto: AP

