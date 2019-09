Neymar skal i retten

Henover sommeren har rygterne kørt omkring den brasilianske verdensstjerne Neymar, som angiveligt kunne have været på vej tilbage til FC Barcelona. Fredag er han tilbage i den catalanske hovedstad, men det er ikke for at forhandle.



I stedet handler det om en langstrakt sag mellem Barcelona og Neymar, som har stået på i godt to år, som handler om en loyalitetsbonus, hvor de to parter er meget uenige om, hvem der skal have penge.



Det skriver den Barcelona-baserede sportsavis Diario Sport.



Sagen er for retten i Barcelona fredag formiddag, hvor Neymar kæmper for at få det fulde beløb for en loyalitetsbonus, men da han skiftede til PSG har spanierne ikke ville betale ham pengene. Barcelona mener derimod, at de skal have en del af de penge, som de havde betalt forinden tilbage.



Alt i alt er det et beløb på 195 millioner kroner, som de to parter strides om at finde den rette fordeling af.



Neymar skiftede i sommeren 2017 fra Barcelona til PSG for 1,65 milliarder kroner, som gjorde ham til verdens klart dyreste spiller. Det er en rekord, som ingen andre hidtil har slået.



