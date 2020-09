Nordmand gør comeback i Real-fuser

Den norske fodboldspiller Martin Ødegaard gjorde søndag comeback for Real Madrid i et opgør mod Real Sociedad i La Liga.

Med den 21-årige nordmand på den centrale midtbane måtte de regerende spanske mestre trods flere gode målchancer nøjes med 0-0.

I sidste sæson var Ødegaard udlejet til netop Sociedad, hvor han gjorde det så godt, at Real Madrid-træner Zinedine Zidane nu har fundet en plads til ham i den spanske storklub.

Det er fem år siden, at Real Madrid købte det dengang 16-årige stortalent i norske Strømsgodset, men det har taget lidt tid at modne ham.

Ud over opholdet i Sociedad har Ødegaard i tre sæsoner været udlejet til hollandske klubber.

Nordmanden nåede dog at få sin førsteholdsdebut, før han i sin tid blev udlejet, så der var tale om et comeback i søndagens opgør mod Sociedad, der har hjemme i San Sebastian.

Ødegaard gjorde et fint indtryk i opgøret, indtil han med 20 minutter tilbage af kampen blev erstattet med Casemiro.

Real Madrid havde de største chancer. Før pausen var Sergio Ramos tæt på med et hovedstød, der blev blokeret. Ramos fulgte selv op, men måtte endnu en gang se sit forsøg blive reddet.

Også holdets topscorer i sidste sæson, franske Karim Benzema, kunne have afgjort affæren, men den rutinerede angriber brændte sine muligheder.

For Real Madrids vedkommende var der tale om holdets første ligakamp i denne sæson, mens Real Sociedad for en uge siden lagde ud med at spille 1-1 mod Valladolid.