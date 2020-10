Nu afviser han

Martin Braithwaite er i gang med sin anden sæson i FC Barcelona, og i den forbindelse har den danske angriber også fået nyt trøjenummer, som tidligere er blevet båret af bandt andre Michael Laudrup og Johan Cruyff.

I sidste sæson spillede Braithwaite med nummer 19, men efter at Luis Suarez er blevet sendt til Atletico Madrid, er nummer ni blevet ledigt. Og det er blevet givet til Martin Braithwaite i den nye sæson, men det er ikke ham selv, der har bedt om trøjen med nummer ni.

Det afviser han overfor TV2 Sport.

- Den er bare blevet givet til mig. Det lægger også endnu mere pres på skuldrene. Du skal fortsætte med at arbejde hårdt.

- Samtidig er det også et stort skulderklap for det hårde arbejde, du allerede har præstereret. Jeg ved, jeg bare skal fortsætte, siger Martin Braithwaite til TV2 Sport.

Danskeren har ikke fået spilletid i La Liga i denne sæson, men var på banen i opstarten - her mod Girona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

I løbet af sommeren florerede også en historie om, at Martin Braithwaite skulle have bedt om Lionel Messis nummer 10, såfremt argentineren skiftede.

Den historie skød landsholdsspilleren dog hurtigt ned, og over for TV2 Sport lægger han altså nu også vægt på, at han heller ikke har bedt om trøjenummer ni.

Martin Braithwaite, 29 år, har endnu ikke spillet en kamp med sit nye nummer. Til gengæld nåede han 11 kampe med én scoring til følge med nummer 19 på ryggen.

Bendtner-lavinen ruller i England

Helt paf: - Jeg kan ikke lide det

Kig væk, FCK-fans: Seier indrømmer