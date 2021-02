I tabellen halter man efter Madrid-klubberne, og i Champions League er man bagud 1-4 mod Paris Saint Germain efter første opgør – på hjemmebane.

Udenfor banen bløder Barcelona økonomisk.

Nu bløder træneren også.

Ronald Koeman måtte således fredag afbryde et pressemøde på grund af næseblod. Det skete, mens endnu et spørgsmål var ved at blive stillet.

Ronald Koeman er en presset træner i Barcelona, og nu bløder hans næse også. Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Først forsøgte han at redde situationen ved at snuse kraftigt ind, men blodet fortsatte med at løbe, og hollænderen måtte gribe i en stak af servietter på bordet for at forsøge at komme på omgangshøjde.

Det skete aldrig, og efter at klubbens kommunikationschef havde varslet, at det var dagens sidste spørgsmål, forlod Koeman podiet uden at kunne svare på det.

Det skriver flere spanske medier, blandt andet Sport.

Det er ikke første gang, at hans næse har blødt under et pressemøde, og det skyldes angiveligt noget blodfortyndende medicin.

Inden blodbadet havde den pressede træner givet udtryk for en vis optimisme trods klubbens svære situation.

- Det er et stort pres at være træner her. Vinder du ikke, er det træneren, der er synderen. Det accepterer jeg, og jeg tror på, at jeg har mange år foran mig her, sagde han.

- Jeg prøver at gøre mit bedste og tænker aldrig på, at vi kan tabe. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer, men jeg er optimistisk.

