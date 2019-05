Nu dropper Barcelona superstjernen

Antoine Griezmann meddelte i midten af maj, at han vil forlade Atletico Madrid denne sommer, og det har straks sat gang i rygter om, at han skulle være på vej til FC Barcelona.

Sidste år var FC Barcelona længe meldt interesserede i Griezmann, men den franske angriber valgte i sidste ende at blive i Atletico Madrid. Derfor var der flere spanske aviser, der skrev, at katalanerne ville genoplive interessen denne sommer.

Men sådan er det ikke nødvendigvis. FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, har angiveligt lagt handlen på is. Det erfarer Marca.

Der er flere årsager til Barcelonas tøven, meddeler avisen. Først og fremmest skulle prisen på knap 900 millioner kroner samt lønkrav på knap 130 millioner kroner være for meget for FC Barcelona.

Derudover er flere af Barcelonas prominente spillere ifølge avisen ikke længere vilde med ideen om at hente Griezmann, efter at han sidste sommer valgte at blive i den spanske hovedstad.

Griezmann, 27 år, har i denne sæson scoret 21 mål på 48 kampe.

