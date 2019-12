Nu er afgørelsen faldet om El Clásico

Storkampen mellem FC Barcelona og Real Madrid er allerede blevet udsat én gang, og mødet bliver ikke udsat igen.

Det fastslår Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu, efter at en catalansk separatistgruppe har planlagt en stor demonstration ved hjemmebanen Camp Nou 18. december, hvor kampen skal spilles.

- Jeg kan sige, at El Clasico bliver spillet. Den udsættes ikke igen, siger Bartomeu.

- Det er alles ansvar at sikre, at kampen spilles. Vi ved, at vi gennemgår en kompliceret periode i Catalonien, men det er ikke foreneligt med sport, siger præsidenten.

Ligakampen mellem Spaniens to største fodboldklubber på Camp Nou var oprindelig programsat til 26. oktober.

Det skabte dog vrede i Catalonien, da ni catalanske separatistledere blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret. Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) så sig derfor nødsaget til at udsætte kampen.

Trods den planlagte demonstration ved stadion insisterer Josep Maria Bartomeu på, at der skal spilles fodbold.

- Vores stadion er et sted, hvor man frit kan ytre sig. Sådan har det altid været, og derfor vil vi gerne signalere, at alt er normalt og roligt.

- Klubben forbereder sig til El Clasico som normalt, og vi siger til vores fans, at de skal komme med deres familier og venner. Sammen skal vi levere et El Clasico, der fejrer sporten og menneskeheden. Vi ønsker fred og ro, siger præsidenten.

Bevægelsen Democratic Tsunami har opfordret demonstranter til at samle sig omkring Camp Nou fire timer før kampstart klokken 20. Kampen spilles onsdag i næste uge.

Messi giver Tinka sparket: Julekalender-krig på vej

Farcen fortsætter: Nu appellerer de

Se også: Dansk ikon med kæmpe nyhed