Nu er alle enige

Der er indgået en aftale om enighed i spansk fodbold i forhold til resten af sæsonens mulige forløb i en tid med coronakrise.

Ifølge sportsavisen Marca blev der lørdag afholdt et møde med deltagelse af Spaniens Fodboldforbund (RFEF), La Liga og CSD (Consejo Superior de Deportes), som er det øverste organ for sport i Spanien.

Mødet varede otte timer, og udkommet skulle være enighed mellem forbund og ligaforening, som ofte har været på kant i magtspillet i spansk fodbold.

- Der blev indgået en principaftale, som indeholder de vigtigste aspekter, som påvirker spansk fodbold i forbindelse med sundhedskrisen.

- CSD vil gerne takke La Liga og RFEF for generøsitet og vilje til at nå aftaler, så vi kan fortsætte på kort, mellemlang og lang sigt med spansk fodbold efter pandemien, skriver CSD i en meddelelse ifølge Marca.

Intet konkret i aftalen er offentliggjort, men mødet kom, efter at RFEF torsdag meddelte, at den nuværende stilling i Primera Division også vil være gældende, hvis sæsonen må afblæses grundet coronapandemien.

- Beslutningen bliver truffet, hvis UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) anmoder om det. Baggrunden er, at alle 20 hold har spillet samme antal kampe, lød det fra RFEF.

Skulle sæsonen slutte, som situationen er nu, så vil det betyde, at FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla og Real Sociedad bliver Spaniens deltagere i Champions League i næste sæson, da holdene udgør top-4 lige nu med Barcelona på førstepladsen.

Getafe og Atlético Madrid vil som nummer fem og seks kvalificere sig til Europa League.

Lørdag skulle finalen i Copa del Rey mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao have været spillet, hvilket ikke var muligt, da al fodbold er suspenderet i Spanien i øjeblikket.

Bliver finalen spillet, vil enten Bilbao eller Valencia ende med at få en billet til Europa League ud af det ifølge beslutningen fra RFEF.

I den kommende uge afholdes der to videokonferencer i regi af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Her vil forbundets 55 medlemslande først udveksle synspunkter og senere mødes eksekutivkomitéen i UEFA.

Efter møderne ventes der blandt andet yderligere klarhed over en fælles tilgang til mulighederne for at afvikle de nationale ligaer samt de europæiske klubturneringer.

Ifølge Johns Hopkins University havde Spanien søndag registreret 20.453 dødsfald relateret til coronavirus.

