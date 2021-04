Nu er de historiens værste

Hvor nederlaget for et par uger siden i den første pokalfinale til Real Sociedad var forfærdeligt, fordi man tabte knebent til ærkerivalerne, var nederlaget lørdag i den anden pokalfinale til FC Barcelona et mareridt, fordi baskerne fik så mange tæsk, at det kommer til at tage uger, måske måneder, før såret er helet.

Og der kommer til at gå mange år, før den ellers så stolte klub fra Baskerlandet ikke længere indtager en voldsomt blamerende førsteplads på listen over værste pokalfinalister i spansk fodbolds historie.

Den position blev en kendsgerning lørdag aften, da Messi og co. tampede dem sønder og sammen og tildelte dem sjette (!) finalenederlag i træk.

I en lang klagesang, der begynder med formuleringen ’Blødningen begyndte for 36 år siden’, søndag morgen, genfortæller avisen El Correo om de seks nedture, siden Athletic senest vandt en pokalfinale i jubelåret 1984. Her vandt man i øvrigt også mesterskabet for andet år i træk med profiler som Andoni Zubizarreta, Andoni Goikoetxea og Julio Salinas.

Siden har Athletic ikke vundet noget.

Har gjort en masse forkert

To gange er det lykkedes at kvalificere sig til Champions League, mens klubben desuden nåede Europa League-finalen i 2012. Den blev i øvrigt også tabt.

Cheftræner Marcelino lignede en mand, der mest af alt havde lyst til at sejle langt ud i Biscayen og være alene. Helt alene.

Han var dog mand nok til at påtage sig ansvaret efter en kamp, hvor hans mandskab havde svært ved bare at komme over midterlinjen.

- Vi er kede af og skuffede over, at vi ikke formåede at præstere bedre. Som træner er jeg den med det største ansvar. Jeg må antage, at jeg har gjort en masse ting forkert, hvorfor holdet dermed ikke kunne yde sit bedste, konstaterede han efter kampen.

Marcelino påtog sig ansvaret efter nedturen til FC Barcelona. Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu kan han og klubben så gå i gang med at rydde op. Nederlaget var syvende kamp i træk uden sejr. I ligaen er det blevet til fire uafgjorte i træk efter nederlaget til Atlético 10. marts – og så de to tabte pokalfinaler.

I ligaen ligger Athletic på en voldsomt kedelige 11. plads – hele 11 point over nedrykningsstregen og med ti op til Europa League-pladserne.

- Nu kan Athletic så ikke vågne fra det længste mareridt i turneringens historie, skriver El Correo med fin sans for dramatikken.

Den hidtidige rekord havde Real Madrid såmænd med fem tabte finaler i træk 1918-1933.

En læser og fan af klubben skriver under en artikel: ’Jeg vil dog hellere være den værste finalist i historien end ikke at have smagt en finale i årtier’.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De tabte finaler

1985: Atlético Madrid-Athletic 2-1

2009: Barcelona-Athletic 4-1

2012: Barcelona-Athletic 3-0

2015: Barcelona-Athletic 3-1

2020*: Real Sociedad-Athletic 1-0

2021: Barcelona-Athletic 4-0

*Finalen skubbet som følge af coronapandemien og først afviklet april 2021

Athletic nåede desuden Europa League-finalen i 2012, hvor man tabte 3-0 til Atlético Madrid…

Det er dog også værd at tage med, at Athletic fortsat er historiens næstmest vindende i Copa del Rey med hele 39 finalepladser – og 23 triumfer til følge.

Og så er klublegenden Telmo Zarra i øvrigt stadig den mest scorende i turneringens historie med 81 mål. Messi er til sammenligning nummer fire med 56 mål.

Athletic er desuden ’kun’ nummer to på listen over flest tabte finaler. Real Madrid har tabt 20, mens Athletic har tabt 16.