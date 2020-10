Nu er det afgjort

Ligesom de fleste fodbold-iagttagere tabte både næse og mund, da Marthin Braithwaite skiftede fra Leganes til FC Barcelona, så er det de færreste, som har troet på, at danskeren var andet og mere end en midlertidig nødløsning på storklubbens offensive udfordringer.

Mange har ligefrem forventet, at storklubben ville afskibe ham allerede i det aktuelle transfervindue, men nu understreger cheftræner Ronald Koeman, at der er brug for danskeren på Camp Nou.

- Martin gør det godt for mig, siger hollænderen ifølge Mundo Deportivo.

- Jeg vil gerne have to spillere til hver position. Leo (Messi, red.) og Griezmann kan begge spille som 'nier', men de er ikke den samme type centerforward som Martin.

Men selvom der er chef-ros til danskeren, så må Martin Braithwaite alligevel indstille sig på øget konkurrence om spilletiden.

Ikke kun, fordi teenage-fænomenet Ansu Fati fortsætter sin kometfart mod stjernerne, men også fordi der skal findes en afløser for Luis Suarez, der er sendt til Atletico Madrid.

- Vi leder efter en 'nier', og der er mange muligheder. Jeg vil ikke komme med navne på de spillere, vi er interesserede i, siger Koeman, der har travlt, da transfervinduet lukker mandag.

Især Lyons Memphis Depay og Christian Eriksens holdkammerat i Inter, argentinske Lautaro Martinez, er blevet kædet sammen med et sommersalg til FC Barcelona.

Braithwaite hurtigt tilbage