Nu er han Barca-spiller

Pierre-Emerick Aubameyang skifter til Barcelona på en fri transfer fra Arsenal. Det skriver Sky Sports.

Den 32-årige angriber har ikke spillet for London-klubben siden 6. december og blev ligeledes i december frataget rollen som anfører efter en disciplinærsag.

I sine 163 kampe for Arsenal scorede han 92 mål. Hans skifte til den spanske storklub kommer 18 måneder før udløbet af sin kontrakt, der ifølge Skys Sports sikrede ham en ugeløn på 350.000 pund.

Tidligere mandag så det ud til, at handlen var gået i vasken på grund af uenighed om de finansielle detaljer.

Ifølge Sky Sports accepterede Aubameyang en betragtelig nedskæring af sin løn for at få skiftet på plads. Han var allerede mandag morgen taget til Barcelona i forventning om et skifte.

Arsenal menes ifølge Sky Sports' oplysninger at spare omkring 25 millioner pund på hans farvel.

Aubameyang skulle have deltaget i Africa Cup of Nations for Gabon, men han kom ikke i kamp. Kort før slutrunden begyndte, fik han konstateret covid-19, og da det var overstået, blev han holdt ude af truppen på grund af et hjerteproblem.

Efterfølgende fastslog læger i London, at der intet var galt med hans hjerte.